Ізраїльські археологи запевняють, що знайшли рідне місто апостолів Петра, Андрія і Пилипа.
Руїни малої батьківщини апостолів розкопали на північному узбережжі Галілейського моря (озеро Кінерет).
Вчені стверджують, що це частина міста Бетсайди.
Про знахідку повідомляють іноземні ЗМІ.
Археологів до розгадки руїн наштовхнулилазні римського типу. «Це означає, що тутпонад дві тисячі років тому знаходилося місто, а не просто рибальське село», – говорить доктор Мордехай Авіам.
Як стверджує історик Йосип Флавій, цар Ірод перебудував маленьке село в місто і перейменував його в Юліус на честь Лівії Друзілли, матері імператора Тіберія. Адже після заміжжя імператрицю називали Юлією Августою.
Під візантійським шаром, вже дослідженим вченими, виявили новий шар, який нижчий рівня моря на
Відомо, що апостоли Петро і Андрій пішли за Ісусом Христом саме з міста Бетсайди.