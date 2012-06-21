Гелеподібний імплантат, наповнений чистим спиртом, може стати ефективним засобом проти раку.
Про це повідомляє NEWS.am.
Імплантат у вигляді гелю – розробка Університету Дьюка – вводиться в епіцентр пухлини, де він починає повільно випускати спирт. При контакті з раковими клітинами спирт зневоднює їх і вбиває, впливаючи на ключові білки, необхідні клітинам для відтворення.
Науці давно вже відомо, що рак боїться чистого спирту. Однак проблема в тому, що спирт небезпечний і для здорових клітин. Створений ученими імплантат може виявитися вирішенням проблеми, адже він виділяє спирт поступово – і тільки в зону пухлини.
Вчені з’єднали спирт з етилцелюлозою (отримують з деревної целюлози або бавовни; широко використовується як загусник в харчовій промисловості і для покриття ліків). У результаті цього вийшла желеподібна речовина, яка при контакті з вологим середовищем всередині тіла починає поступово розчинятися і вивільняти спирт.
Відбувається це приблизно за тиждень.
Експеримент з сімома мишами, що мали злоякісні пухлини в ротовій порожнині, показав: через вісім днів після введення желеподібного гелю пухлини повністю зникли у чотирьох мишей. За словами вчених, їхня система підійде для лікування й інших різновидів раку, зокрема раку грудей. Вчені також хочуть випробувати цей метод на передракових виразках на шийці матки. Але на людях новий метод ще не випробували.