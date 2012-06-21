Вчені заявили про те, що 165 мільйонів років тому на Мадагаскарі жила гігантська хижа рептилія із зубами більшими за банан, яка полювала на динозаврів. Про своє відкриття дослідники повідомили в журналі PeerJ.
Як відзначають вчені, вони знаходили рештки рептилії і раніше, але нещодавно виявлені фрагменти зубів і щелепи дозволили нарешті відновити її вигляд.
Вид Razanandrongobe sakalavae був описаний більше десяти років тому, але через нестачу викопних решток вчені не могли встановити, до якого ряду належала рептилія. Тепер же дослідники встановили, що рептилія належала до нотозухій — підряду крокодиломорфів, що жили в Гондвані протягом крейдового періоду мезозойської ери. Від сучасних крокодилів їх відрізняли довгі кінцівки, короткі щелепи і рухливий панцир. У R. sakalavae була голова завбільшки з пральну машину і батарея зубів розміром з банан, що робило тварину найнебезпечнішим хижаком Мадагаскару — хижак з легкістю міг прожувати кістки і сухожилля своєї жертви разом з тілом.
За словами вчених, це не перший випадок, коли на вершині харчового ланцюжка виявляється не динозавр, а представник іншого виду. Так, на динозаврів полювали родичі нотозухій себекозухії, деякі ссавці і навіть гігантські жаби.