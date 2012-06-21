На території сучасного Іраку археологи знайшли місто, яке, на їхню думку, заснував Олександр Македонський.
Стародавні руїни помітили після вивчення розсекречених шпигунських відеозаписів 1960-х років, пише Science Alert.
Спочатку експерти Британського музею виявила обриси великої прямокутної будівлі, прихованої під посівами пшениці і ячменю.
«Там, де є стіни під землею, пшениця і ячмінь ростуть гірше», – розповів археолог Джон Макгінніс з Британського музею.
Місто, яке виявили британські археологи, Олександр Македонський заснував у 331 році до нашої ери. Він деякий час жив тут з ветеранами своїх військових кампаній. Судячи з усього, місто називалося Калатга Дарбанд, що перекладається приблизно як «замок на гірському перевалі». Місто знаходилося на маршруті, яким йшов Олександр з військом, щоб атакувати царя Персії Дарія III.
«Це тільки початок археологічних робіт, але ми вважаємо, що це було галасливе місто на шляху з Іраку до Ірану. Ви можете собі уявити скільки тут було торговців вином, які постачали його солдатам», – каже Джон Макгінніс.
Археологи розкопали фундаменти кількох великих будівель, зокрема укріплених стін. Вони знайшли кам'яний прес, який могли використовувати у виноробстві, фрагменти черепиці та статуї Персефони і Адоніса – героїв грецьких міфів. Розкопки триватимуть до 2020 року, так що є хороший шанс, що ми дізнаємося набагато більше про це загублене місто, відзначають журналісти.