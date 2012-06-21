На швейцарському гірському перевалі в кантоні Берн археологи виявили "скарбницю" з 4000-річними артефактами: кремнієві наконечники стріл і, можливо, шкіряну сумку, схожу на рюкзак.
Про це повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.
Урвище Лотчберга, яке у найвищій точці досягає 2700 метрів над рівнем моря, останнім часом потішило археологів численними інтригуючими знахідками.
Ще влітку 2012 року археологи знайшли тут кілька предметів бронзового віку. Але протягом наступних чотирьох років, ця територія залишилася під снігом, і подальші розкопки були неможливими.
Крім наконечників стріл та дрібних шматочків шкіри, археологи знайшли дерев'яну коробку з грубо змеленим борошном, нитку з тваринного волокна та контейнер, виготовлений з коров’ячого рога.
Вчені вважають, що значна кількість шкіряних фрагментів – це залишки сумки, яка була пошита у стилі рюкзака. І якщо цю гіпотезу буде доведено - це відкриття стане безпрецедентним для бронзового віку.
Знахідки піддали вуглецевому аналізу, їх вік приблизно 2000-1800 років до н.е., що робить їх найдавнішими, знайденими тут на цей час.