Вчені з Палеонтологічного музею Мічиганського університету виявили в Саудівській Аравії 60% скелета гігантського доісторичного слона. Про це повідомляє Live Science.
Вперше останки тварини знайшли ще в 2014 році в пустелі Нефуд. У цьому році вчені повернулися і продовжили розкопки. Аналіз показав, що останки належать дорослому самцеві представникові доісторичного виду Elephas recki.
Слони Elephas recki населяли територію сучасного Аравійського півострова в період від 3,5 мільйона до 500 тисяч років тому. Це були дуже великі тварини.
За оцінками вчених, стародавні слони в півтора рази перевищували за розмірами сучасних слонів, були і вдвічі важчими.
Знахідка також говорить про те, що Аравійський півострів півмільйона років тому був не піщаною пустелею, а покритою буйною рослинністю територією з вологим кліматом.
Вчені припускають, що ранні люди могли жити поруч з цими гігантами. Але поки не знайдено доказів цієї гіпотези.