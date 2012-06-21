Група турецьких і італійських археологів виявила при розкопках у місті Каркамиш в південно-східній провінції Газіантеп глечик найдревнішим графічним зображенням усміхненого людського обличчя, заявив керівник групи професор Болонського університету Ніколо Маркетті.
«Одна з найцікавіших знахідок цього сезону — глек із зображеним на ньому смайликом. Знахідка датується приблизно 1700 роком до нашої ери, і ми, мабуть, знайшли найстаріший смайлик в світі. Ми не знаємо, з якою метою майстри малювали цей символ на глечику, але ми називаємо його посмішкою», — цитує Маркетті агентство. За його словами, глечик передадуть до археологічний музей Газіантеп.