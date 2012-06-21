На тлі нинішнього буму електромобілів, різко зріс попит на літій – ключовий елемент для тягових літій-іонних акумуляторів. До сих пір його основні джерела були виявлені в Чилі і Австралії, але тепер знайдений новий.
Як повідомляється, вченими з Стенфордського університету знайдено нове природне джерело літію. Це – Супервулкан, який викидає до
Ці дані вказують, що літієві родовища можуть знаходитися в Орегоні, Неваді і інших штатах США. Як наголошується, в минулому році кількість електромобілів на дорогах планети, за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), досягло рекордного рівня – 2 мільйони одиниць. Це 0,2% від загальної кількості, так що запитай на літій тільки зростає.