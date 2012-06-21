Вчені з Університету Британської Колумбії у Ванкувері знайшли молекулу речовини, рівень якої у людини та інших приматів вказує на депресію.
Про результати досліджень вони розповіли у статті, опублікованій у журналі Nature Medicinе. Повідомляють іноземні ЗМІ.
Успіх лікування клінічної депресії, який багато в чому залежить від реакції пацієнта на антидепресанти, що широко застосовуються лікарями, визначається молекулою класу мікро-РНК – маленьких РНК, що не кодують білки. Саме вона відповідає за психоемоційний стан людини, вважають вчені із групи з дослідження суїциду кафедри психіатрії Університету Британської Колумбії у Ванкувері (Канада).
Якщо вміст молекули miR-1202 у мозку знижений, то він страждає від депресії. Роль молекули miR-1202 полягає у регуляції рецепторів глутамату – найважливішого нейромедіатора у мозку приматів.
Лабораторні дослідження показали, що клінічна депресія може прискорювати процеси старіння у клітинах і змушувати людей відчувати себе значно старше від нашого реального віку.