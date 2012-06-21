У холодну ніч 13 березня 1437 року королівські астрологи Корейської імперії у Сеулі побачили у небі нову зірку. Вона з’явилася в хвості сузір’я Скорпіона, але сяяла короткий час. Через 14 днів вона зникла з поля зору, і лише у літописі залишилася згадка про неї. Зараз команда астрономів відшукала її. Виявилося, що це пара зірок, так звані катаклізмічні змінні зорі, які можуть засяяти ще багато разів. Це перша в історії подібна знахідка.

Каталіклізмічна система – це двозіркова система, у якій, як випливає з назви, іноді трапляються жахливі катаклізми. Це обумовлено нерівністю сил між двома зірками. Одна з них – це маленький білий карлик, який висмоктує матерію із сусіда, який є нормальною зіркою такою, як Сонце, – інформує Gazeta Wyborcza.

Зоряний матеріал, переважно водень, спадає на білого карлика і накопичується на його поверхні, а коли його шар перевищую критичну масу, відбувається ланцюгова реакція та термоядерний вибух.

Для того, хто спостерігає за цим на Землі виглядає так, мов на небі засяяла нова зірка. Коли палаючий матеріал від вибуху розсіюється і охолоджується, нова зірка зникає. Іноді це трапляється через кілька днів, іноді місяців.

Колись говорилося про народження нової зірки. Сьогодні астрономи такий короткочасний водневий спалах називають «новою зорею».

Термоядерний вибух зазвичай не порушує токсичного зв’язку між двома зірками. Вони і надалі кружляють одна навколо одної, і білий карлик знову береться поглинати матерію сусіда, що закінчується ще одним вибухом, на який можна чекати мільйони років.

Щороку у нашій галактиці астрономи відкривають кілька «нових зірок». Відомо також, що за ними спостерігали ще в давнину, але через те, що їх світло швидкоплинне, їх дуже важко знайти потім.

Тим вагомішим є досягнення міжнародної команди дослідників, у якій першу скрипку зіграв Майкл Шара з Американського природничого музею, Крістіан Ілкевич та Йоанна Миколаєвська з Астрономічного центру ім. М. Коперника у Варшаві, Польща.

«Вперше в історії ми змогли знайти нові зорі, вибух яких був зафіксований у давньокитайських, корейських чи японських літописах», – говорить Йоанна Міколяєвська.

Дослідники визначили розташування катаклізмічної системи, спалах якої корейські астрологи описали як народження зірки у сузір’ї Скорпіона у березні 1437 року.

Спершу астрономи знайшли залишкові ефекти від вибуху – газову оболонку, утворену під час нього, а потім і подвійну систему, розташовану поблизу її центру. Деталі знахідки описані у журналі Nature. Редакція назвала це дослідження «космічною ексгумацією».