У Києві відкрили меморіальні дошки народним артистам України Маргариті Кринициній та Бориславу Брондукову. Про це повідомляє Національна спілка кінематографістів України.
Меморіальні дошки встановлено на будинку, в якому мешкали знамениті українські актори, за адресою: м. Київ, бульвар Амвросія Бучми, 8 (масив Березняки).
Брондуков проживав у цьому будинку з 1970 по 1985 рік, а Криницина —з 1970 по 2005 рік. Багато місцевих жителів досі пам'ятають акторів і горді, що вони жили в цьому будинку. Таблички виготовили за допомогою меценатів.
Захід приурочено до Міжнародного дня театру.