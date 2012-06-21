Нещодавно сільські та селищні голови Черкащини обговорювали практичні питання організації роботи на місцях. Адже процеси децентралізації влади, зміни територіального устрою, реформування місцевого самоврядування, модернізації служби в органах місцевого самоврядування, що відбуваються, висувають нові вимоги до професійних якостей керівників місцевого самоврядування та голів новостворених об’єднаних територіальних громад.
Першочергову увагу на заході приділили основним вимогам до проектування та забудови сільських населених пунктів, господарсько-правовим засобам детінізації економіки у контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, методиці подання та оприлюднення декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, через систему електронного декларування, державній політиці у сфері запобігання корупції. Не обійшли увагою розроблення проектів та програм регіонального розвитку, реалізацію завдань у галузі охорони навколишнього природного середовища, способи енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії та децентралізацію фінансів.
Під час круглого столу, який провели заступник директора департаменту регіональної політики обласної державної адміністрації Сергій Даниленко та директор Черкаського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» Сергій Слинько, представники територіальних громад з’ясували для себе чимало незрозумілих питань, обговорили практичні аспекти роботи органів місцевого самоврядування. Отримані знання сприятимуть підвищенню рівня професіоналізму голів територіальних громад та задоволенню інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності.