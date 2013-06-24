Підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на лінії фронту, утримують свої позиції, завдають ворогу втрат у живій силі і техніці. Роблять це точно, професійно і ефективно, написав Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі. передає Урядовий портал.

"Упродовж минулого тижня бійцями НГУ знищено 23 танки, 30 бойових броньованих машин, 25 одиниць автомобільної техніки, 16 зенітно-ракетних комплексів, 19 артилерійських систем та один комплекс радіоелектронної боротьби. Також уражено 5 складів боєприпасів та 19 бліндажів окупантів", – зазначив очільник МВС.