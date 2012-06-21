Закарпатські школярі посіли одне з провідних місць в Україні за кількістю отриманих 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Зокрема, з 297 учнів із найвищим балом у цілому по Україні школярів із Закарпаття – 14. Талановитих випускників у колонній залі історичного будинку Народної Ради в Ужгороді привітали голови облдержадміністрації та обласної ради Геннадій Москаль і Михайло Рівіс.
Прикметно, що тільки в Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті з поглибленим вивченням окремих предметів одразу вісім(!) випускників набрали по 200 балів. Серед них четверо з математики – Станіслав Томаш, Джесіка Німець, Дмитро Кунцьо та Ігор Баренблат, троє з хімії – Олександр Сабовчик, Вікторія Траль та Тімур Пуховой та один з англійської мови – Максим Субота. Крім того, Олександр Сабовчик отримав 200 балів ще й з біології. Цікаво, що Станіслав Томаш уже вилетів до Тегерана для участі в міжнародній олімпіаді з інформатики, де виступатиме в складі збірної команди України.
Школярське Закарпаття прогресує, адже минулого року таких успіхів в області досягли лише четверо випускників. Нинішнє перевищення торішнього результату – це наслідок великих зусиль і педагогів, і їхніх вихованців.
Поряд із уже згаданими найвищі бали зі ЗНО отримали випускники Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8, Виноградівської гімназії, Воловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Мукачівського НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня – гімназія», Хустської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.
Цього року закарпатські 200-бальники посідають перші позиції у вступних рейтингах провідних вишів у містах Київ, Львів, Вінниця, Ужгород. Окрім того, юні краяни планують стати студентами вищих навчальних закладів Польщі, Австрії, Англії. Так, випускник Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Максим Субота отримав підтвердження щодо навчання у Королівському коледжі в Лондоні.
Випускники, що здобули 200 балів у ЗНО, за старання отримали у подарунок швейцарські годинники та ручки «Паркер», а батьки та вчителі-наставники – почесні грамоти та подяки.