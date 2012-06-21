Реєстрація на ЗНО-2017 стартує о 10:00 6 лютого, а адміністрації шкіл не можуть впливати на вибір предметів. Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.
Для випускників 2017 року першим обов’язковим предметом для ЗНО стане українська мова та література. Другий потрібно буде обрати з-поміж математики та історії. Третій — із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування 2017-го: математика, історія України, іспанська, французька, німецька, російська, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія. Тобто за бажанням випускник зможе скласти ЗНО і з історії України, і з математики.
Крім того, можна буде скласти в формі ЗНО ще один, четвертий предмет, який не є обов’язковим, але необхідний, приміром, для вступу в обраний ВНЗ.
«За цими предметами оцінка виставлятиметься одразу за двома шкалами: 12-бальною — як державна підсумкова атестація та 200-бальною – для зарахування під час вступу до вищого навчального закладу», — відзначив директор Українського центру оцінювання якості освіти.
Випускники ж минулих років обов’язково мають складати ЗНО лише з української мови та літератури. Інші три предмети — на їхній вибір.
«Під час вибору предметів ми усім рекомендуємо орієнтуватися насамперед на ті виші, в яких випускники виявлять бажання потім навчатися, бо саме перелік складених тестів визначатиме спроможність скористатися їхніми результатами під час вступу до ВНЗ», — підкреслив Вадим Карандій.
Також він наголосив, що цього року під час вступу до вищих навчальних закладів прийматимуться сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років.
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