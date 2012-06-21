Міністерство освіти і науки затвердило перелік предметів, за якими буде проходити в 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Україні. Про це йдеться в наказі МОН.
Так, згідно з документом, ЗНО буде проходити на основі повної загальної середньої освіти в період з 22 травня до 14 липня 2018 року.
«Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право скласти тести не більше ніж з чотирьох навчальних предметів з переліку», – йдеться в наказі.
У Міносвіти пояснили норму про мову навчання в новому законі.
Так, до переліку предметів увійшли: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія. Серед іноземних мов учням можна буде вибрати з англійської, французької, німецької, іспанської. Варто відзначити, що російська мова не потрапила до переліку.
«Для проведення ЗНО з англійської, іспанської, німецької, французької мов використовуються завдання двох рівнів складності: рівня В1 і рівня В2», – вказується в документі МОН.
Як розповідали раніше в Міносвіти, в 2018 році ЗНО доведеться здавати випускникам профтехучилищ і коледжів. Зміни також торкнуться для вступників до магістратури.