Міністерство освіти та науки України затвердило дати реєстрації та розклад проведення зовнішнього незалежного оцінювання в наступному році.
Як повідомляє «Новое время», зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде з 6 лютого до 19 березня 2018 року.
Однак, можна буде і змінити реєстраційні дані учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Тут дедлайн до 2 квітня 2018 року, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
До 30 квітня 2018 року зареєстровані учасники отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
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Основна сесія ЗНО-2018 триватиме з 22 травня до 23 червня.
Тестування з математики відбудеться 22 травня.
Української мови і літератури – 24 травня.
Іспанської, німецької, французької мов – 29 травня.
Англійської мови – 1 червня.
Біології – 4 червня.
Історії України – 6 червня.
Географії – 8 червня.
Фізики – 11 червня.
Хімії – 13 червня.
Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 30 квітня 2018 року.
Реєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та неконтрольованих територій Донбасу), триватиме з 3 до 21 травня 2018 року.
Нагадаємо, зі вступної кампанії у наступному році вперше вилучили тестування з російської мови.