Українські педагоги проходитимуть сертифікацію. Спочатку, допоки така перевірка не буде відпрацьована, вона буде добровільною. Мета сертифікації – не лише перевірити знання вчителями шкільних предметів, а й методик викладання.

Про це в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK заявила Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України.

«Учитель нового покоління» – це найбільший виклик реформи, зазначила Лілія Гриневич, коментуючи інформацію щодо анонімного складання тестів, на яких базується ЗНО, вчителями, за підсумками якого лише 18,1%, зуміли продемонструвати високий рівень знань на 10-12 балів.

Понад те, з її слів, навіть успішне складання тестів ЗНО педагогами не робить їх «вчителями нового покоління», адже вони повинні не лише чудово знати свій предмет, а й володіти методиками викладання.

«Нам потрібно залучити до цієї професії талановитих людей. Якщо вчитель опущений по соціальній драбині на найнижчий щабель, звичайно, що в таку професію не прагнуть іти талановиті люди», – зазначила Лілія Гриневич.

Як один з кроків до виходу із такої ситуації, як вважає міністр, це те, що цьогоріч педагогам підвищили зарплатню на 50%. Окрім того, слід мотивувати студентів педагогічних вишів. «Ми зробили крок – це підвищена стипендія для студентів педагогічних вищих навчальних закладів на спеціальності за природничими і математичними предметами», – додала міністр.

Лілія Гриневич також наголосила, що в Україні чекають на прийняття закону про освіту, яким передбачено добровільну сертифікацію вчителів.

«Має бути зовнішнє оцінювання вчителів за різними параметрами, у тому числі не тільки, як вони знають математику, біологію чи хімію, а й знання методик викладання. Тому що може бути вчитель, який є талановитим математиком, але він не вміє працювати з дітьми», – пояснила міністр.

Лілія Гриневич також додала: «Діти, які підуть у 2018-2019 навчальному році до першого класу нової української школи з інтегрованим навчанням, з іншими зовсім підходами, які орієнтовані не тільки на передачу знань, а й на формування компетентностей, які потрібні людині для життя у ХХІ столітті. Так от, ми плануємо, що кожен вчитель, який буде брати перший клас цієї нової школи, мусить у новому навчальному році пройти підвищення кваліфікації – через систему інститутів післядипломної освіти. Для цього ми зараз готуємо відповідний модельний курс», – розповіла Лілія Гриневич і додала, що українським фахівцям здійснити реформу освіти допоможуть колеги з Фінляндії.