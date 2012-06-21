Один з найвидовищніших усеукраїнських фестивалів «Сурми України» відбувся в Сумах ушістнадцяте і зібрав 14 духових оркестрів. Окрім господарів-слобожанців були музики з Києва, Кременчука, Запоріжжя, Одеси, Харкова а також турецького міста Бурса.Протягом двох днів містяни мали змогу насолоджуватися вишуканим мистецтвом оркестрових мелодій, що звучали на різних локаціях. А завершилося дійство потужним гала-концертом на стадіоні «Ювілейний». Його безкоштовно змогли відвідати всі охочі.За словами начальника відділу культури і туризму Сумської міської ради Наталії Цибульської, «Сурми України» вже стали культурно-мистецькою візиткою обласного центру.
Склад його учасників постійно поповнюється і оновлюється. Цього року, наприклад, уперше участь брав дівочий оркестр «Роксолана» Кременчуцького педагогічного коледжу, що на Полтавщині, приємно вразивши грацією і витонченістю.
Серед тих, хто дарував своє мистецтво глядачам, Національний Президентський оркестр, духові колективи Харківського авіаційного університету, Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ, Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка (м. Суми) та інші.
А ось колектив військово-історичного оркестру «Умудаг Мехтер» з Бурси (Туреччина) — ветеран «Сурм України». Місцевим шанувальникам музики полюбилися його мелодії, які зберігають історичний колорит тамтешнього краю. На радість сумчан турецькі гості виконали кілька українських народних мелодій, заслуживши рясні і вдячні оплески глядачів.
Як сказав керівник цього колективу Шабан Гюльшен, уперше турецькі музиканти побували в Сумах 2011-го року і звідтоді залюбки відгукуються на запрошення взяти участь у фестивалі. Адже тут їх приймають по-особливому щиро і тепло, що вкрай важливо.