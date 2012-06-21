Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Чергову неймовірну знахідку у Великобританії виявив археолог-аматор за допомогою металошукача. Він виявив дві золоті монети часів короля Едуарда III. Британець зробив свою знахідку ще два роки тому, однак низка обставин змусила вчених надзвичайно обережно поводитися зі знайденими артефактами, повідомляє Live Science.

Справа в тому, що знайдені монети були в обігу в Англії в середині XIV століття, в період, що ознаменувався як друга пандемія чуми. Цей період в історії країни отримав назву «Чорна смерть» і забрав життя третини населення. Монети пролежали в землі понад 650 років, проте досить непогано збереглися. З якоїсь причини вони були зігнуті навпіл, а в декількох місцях фахівці виявили сліди потертостей, які ймовірно виникли через ведення сільськогосподарської діяльності на місцевості, де була виявлена знахідка. Монети офіційно визнані скарбом, тобто артефактами, які мають велику цінність для археології та історії.

Експерти прийшли до висновку, що монети належать до категорії так званих «леопардів», які почав карбувати король Едуард III в 1344 році. Назву свою вони отримали через зображення на лицьовій стороні і реверсі монет леопардів з різними атрибутами. Така монета важила майже 2,5 грама і на 96% складалася з чистого золота. Однак популярністю вони не користувалися, оскільки мали занадто високий номінал. Наприклад, людина, що володіла двома знайденими монетам, могла вважатися неймовірним багатієм.

Подібних монет було випущено обмежену кількість, тому знахідка двох монет в хорошому стані вважається неймовірною удачею.