Уже вп’яте в Золотоноші на Черкащині відбувся Всеукраїнський фестиваль чорнобривців. Святкували, як ведеться, яскраво й самобутньо. Окрім гостей з різних областей, на фестиваль приїхали три делегації — з Іспанії, Словаччини і США. Дрес-кодом традиційно були вишиванки та яскраві чорнобривці.
Саме ці квіти, які росли на міських клумбах, п’ять років тому й надихнули золотонісців на організацію фестивалю, який нині має всеукраїнський статус. Із кожним роком у місті більшає клумб із чорнобривцями. Тепер вони прикрашають не лише центр міста, їх масово сіють у власних садибах. Причому цих чудових квітів велике різноманіття. Кажуть, їх у Золотоноші більш як 200 сортів. Ось і двокілометрова алея в центрі міста аж світиться квітами з усього світу.
Свято видзвонювало піснями й веселощами, танцями й жартами, різноманітними конкурсами та змаганнями. Змагалися всі: місцеві художники й поети, кулінари й гострослови. Чи не найбільше число учасників зібрала поетична номінація. Здається, що в Золотоноші кожен другий — поет чи художник, до того ж із неабиякими здібностями. Переможці одержали нагороди за найкращу ікебану, найсмачніший пиріг, найвишуканішу вишиванку, найкращі поетичний і прозовий твори про чорнобривці, найоригінальнішу прибудинкову територію…
У рамках фестивалю відбувся конкурс патріотичної пісні «Героям слава». Його учасниками стали понад 70 дітей із Золотоноші, Черкас, Києва, Переяслав-Хмельницького, Бучі, Авдіївки, Білої Церкви, Смоліного (Кіровоградська область), Золотоніського й Черкаського районів. Це і сольні вокалісти, і вокальні ансамблі та художні колективи.