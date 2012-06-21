Британець знайшов унікальний коштовний кулон VI століття.
Про це повідомило ВВС.
На старовинну прикрасу натрапив Годфрі Пратт у графстві Норфолк, що на сході Великобританії. Ймовірно, чоловік виявив кулон за допомогою металошукача.
«Знахідка була схожа на золотисту пластину. Але коли я подивився ближче на неї, то виявив, що це щось дуже старовинне. Я роздивився її та впевнився, що це золота підвіска. Це дуже рідкісний випадок. Адже у Великобританії було мало подібних знахідок», – розповів Годфрі Пратт.
Форма кулона нагадує візантійську монету. На прикрасі видніється зображення імператора Юстиніана.
За словами експертів, коштовність могли виготовити на території Франції. Сам кулон є частиною похоронного звичаю, згідно з яким подібні скарби ставили біля загиблого. Відтак британець знайшов кулон на місці стародавніх поховань, де може бути не одна старовинна реліквія.