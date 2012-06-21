Потерпіла прифронтова Авдіївка попри все живе працює і нагадує… величезний тривожний зал очікування. Завчасно сформовані ремонтні бригади другу добу чекають команди почати ремонт пошкоджених комунікацій, щоб відновити подачу до міста електроенергії, води, газу і тепла. Місцеві жителі перебувають в очікуванні ймовірної масової евакуації, можливість якої припускають. А всі разом ще дужче чекають на обнадійливі повідомлення з Мінська, де першого дня лютого збирається тристороння контактна група, і з боку Донецька, звідки не припиняються обстріли. Як і раніше, проросійські незаконні збройні формування «ДНР» використовують важку артилерію та реактивні системи залпового вогню «Град». А вранці в середу підрозділи російсько-окупаційних військ вдалися до чергових неодноразових штурмів позицій ЗСУ поблизу промислової зони.
Тим часом деякі жителі вже почали залишати територію міста. Насамперед евакуювали людей зі східної частини поблизу промзони, яку активно обстрілюють. Також керівники міста, сприяючи побажанням батьків, допомогли вивезти приблизно 150 дітей до Святогірська (там готові тимчасово розташувати майже 1,5 тисячі дітлахів). Відправили звідси й поранених та важкохворих із міської лікарні. Про готовність у разі необхідності приймати всіх інших авдіївців уже повідомили в Краматорську, Слов’янську, Торецьку, Бахмуті, Покровську і навіть у більш віддаленому від гарячої точки Маріуполі. На потенційних пасажирів чекають спеціально підготовлені два потяги і понад 150 автобусів.
До міських квартир централізовано подають тепло з теплоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу, яка працює на газі, тож температура в помешканнях тримається на рівні 15 градусів. Комунальники організували централізовану подачу води з наявних резервів, а за потреби готові забезпечити підвезення питної й технічної води. Окремі тутешні об’єкти соціально-побутової сфери отримують струм від генераторів та пересувних електростанцій. Рятувальники, правоохоронці та військові організували роботу 11 пунктів обігріву, куди за останню добу звернулося близько тисячі людей (усього у місті перебувають 20—25 тисяч осіб). У цій важкій, проте цілком контрольованій ситуації всі, хто опинився в її епіцентрі, вже навіть дочекалися милості від природи — мороз потроху відступив. Тепер залишилося дочекатися тільки гуманного рішення про припинення вогню від тих, кого назвати людьми вже язик не повертається.
…Доки номер готували до друку, стало відомо, що представники РФ у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню надали письмове підтвердження гарантій припинення обстрілів до 17 години учорашнього дня. Цю інформацію у ФБ підтвердив голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Ремонті бригади вже вийшли на місце пошкоджених ліній електропередач, де визначають масштаби аварії та обсяги і терміни необхідних відновлювальних робіт.