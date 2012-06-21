Заявки на реалізацію проектів будівництва об’єктів сонячної енергетики в зоні відчуження прийматимуть до 1 березня. Таке рішення ухвалило Державне агентство з управління зоною відчуження за погодженням із міністром екології та природних ресурсів. Враховано й численні звернення іноземних інвесторів із проханнями продовжити термін приймання заявок на реалізацію проектів будівництва об’єктів сонячної енергетики в зоні відчуження. Інвестори пояснюють це недостатньою кількістю часу на підготовку всіх необхідних документів. Саме цим і спричинено згадане рішення щодо терміну прийняття заявок.
За словами очільника профільного міністерства Остапа Семерака, в розвиток сонячної енергетики в зоні відчуження готові інвестувати 39 компаній з різних країн. Раніше, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів, задля посилення інвестиційної привабливості Кабінет Міністрів знизив вартість оренди державного майна та спростив процедуру оренди землі у Чорнобильській зоні.