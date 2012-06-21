Докладно обговорити норми угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою представники від обох країн мали змогу під час спеціально організованого круглого столу. Передовсім тут у фокусі уваги було питання співпраці бізнес-кіл, поширення української аграрної та харчової продукції на ринку Канади.
Однак існує одне але: Верховна Рада повинна ще ратифікувати документ. Зокрема перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів висловив сподівання, що це станеться у лютому 2017 року. «Це перша угода з країною північноамериканського регіону, яка охоплює ринок такого значного масштабу, — наголосив він. — Цей документ передбачає поглиблення торговельної та економічної співпраці, появу нових ринків збуту для вітчизняної продукції, розширення доступу до ланцюгів доданої вартості».
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія Микольська вбачає в Канаді великі можливості для українського експорту, особливо для продукції машинобудування (зафіксовано стрибок обсягів збуту з 7 мільйонів доларів у 2014-му до 10,6 мільйона у 2016-му). За даними посадовця, 2015 року Канада імпортувала товарів на 419,3 мільярда доларів. Це і можливості для нашого бізнесу. «Потенціал збільшення нашого експорту до Канади — майже 40 мільйонів доларів», — цитує її слова прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради Ганна Гопко наголосила, що законопроект щодо ратифікації документа профільні комітети парламенту вже підтримали. Тож незабаром слід чекати на ратифікацію угоди. Парламент Канади планує ратифікувати угоду в березні 2017 року.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»