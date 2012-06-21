Майже 200 юнаків і дівчат з’їхалося з усіх регіонів країни в урочище Холодний Яр, щоб узяти участь у всеукраїнській тереновій грі «СіЧ: Сила і Честь». Так молодь ушанувала звитяжців боротьби за незалежність і територіальну цілісність нашої держави.
Гра відбувалася так: її учасники об’єдналися у дві команди-сотні, таборували в лісі й протягом чотирьох днів вели боротьбу за прапор супротивника.
Як розповідали учасники гри, їх полонили краса і таємнича сила Холодного Яру, зоряні ночі й нові знайомства. Юнаки й дівчата здобули чимало навичок, які пригодяться в повсякденному житті, дізналися багато нового про минувшину рідного краю, роль національних цінностей для українського суспільства. Сприяли цьому й заходи, організовані Міністерством молоді та спорту, зокрема лекція, яку прочитав керівник відділу національно-патріотичного виховання міністерства Микола Ляхович.
Гарт, який здобули учасники гри, допоможе їм у формуванні громадянської позиції, готовності захищати Вітчизну шляхом опанування духовної спадщини визвольної боротьби січового козацтва. Захід присвячено пам’яті братів Чучупаків, які в період національно-визвольних змагань 1918—1920 рр. очолювали повстанський рух у Холодному Яру.