Україна вже чверть століття — незалежна держава. І наукове щорічне видання «Україна дипломатична», яке виходить із 2000 року, певною мірою віддзеркалює становлення країни, поступ нашого суспільства та розвиток вітчизняної дипломатії.
Цьогорічний випуск «України дипломатичної» не лише вагомий за змістом, адже в ньому розміщено понад 60 матеріалів, а й надзвичайно насичений тематично. Його відкривають промова Президента Петра Порошенка на 71-й сесії Генасамблеї ООН і виступ міністра закордонних справ Павла Клімкіна на 31-й сесії Ради ООН з прав людини.
Рубрика «Відлуння історії та сучасної української дипломатії» знайомить із роздумами провідних українських дипломатів Анатолія Зленка, Геннадія Удовенка, Володимира Огризка. Чверть століття незалежної української дипломатії відтворено у спогадах Олега Білоруса, Бориса Корнієнка, Левка Лук’яненка, Юрія Костенка. Цікавими спостереженнями про відносини з нашою державою, висновками й побажаннями щодо майбутньої співпраці поділилися на сторінках щорічника Надзвичайні та Повноважні посли в Україні Люк Якобс, Ігор Сокол, Красімір Мінчев, Еліав Бєлоцерковські, Манодж Кумар Бхарті та інші.
У розділі «Дослідження. Розвідки» традиційно подано добірку статей з історії, а також проаналізовано стан сучасної міжнародної політики. До уваги читачів пропонуються дослідження Павла Гай-Нижника, Олега Батрака, В’ячеслава Ціватого, Володимира Чорного, Ірини Матяш, Григорія Перепелиці та інших експертів.
Українська нація упродовж століть живе у світовому співтоваристві. За часів Київської Русі вона була знана не лише в Європі, а й далеко за її межами. У рубриці «Постаті» про видатні особистості в українській історії захопливо розповідають Остап Нагірняк, Віктор Андрущенко, Любов Мацько, Володимир Головченко, Анатолій Денисенко. Завершується щорічник розділом «Бібліографія. Критика», де розміщено рецензії істориків Володимира Денисенка, Оксани Іваненко, Степана Віднянського та інших.
Володимир ДЕНИСЕНКО,
доктор історичних наук,
для «Урядового кур’єра»