Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 10 січня призначив канадійку українського походження Христю Фріланд, яка обіймала у федеральному уряді посаду міністра міжнародної торгівлі, міністром закордонних справ країни. Попри перехід в інше відомство, пані Фріланд і надалі відповідатиме за налагодження торговельних відносин між Канадою та США. Такі кадрові перестановки в канадському уряді вважають спробою Трюдо щось проти?ставити майбутній адміністрації Дональда Трампа у Вашингтоні.
Президент України Петро Порошенко відгукнувся на таке кадрове призначення на своїй сторінці у Фейсбуці: «Христя Фріланд — міністр закордонних справ у складі нового уряду Трюдо. Пишаємося і підтримуємо!» А керівник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін уже запросив її відвідати Україну в статусі міністра закордонних справ. «Уявляю перші переговори міністрів закордонних справ двох держав, які відбуваються українською мовою!» — наголосив він.
Протягом першого року роботи канадського федерального уряду на чолі з Джастіном Трюдо Україні вдалося донести до офіційної Оттави свою позицію. Про це кореспондентові Укрінформу заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко. «Можемо констатувати, що нам вдалося використати рік, що минув, аби допомогти новому уряду Трюдо скласти повноцінне уявлення про ситуацію в Україні», — сказав Андрій Шевченко.
Він додав, що новий глава МЗС Канади Христя Фріланд теж чудово розуміє, що відбувається в Україні. «У цьому є плюси і мінуси. З одного боку, їй не треба нічого пояснювати про війну на Донбасі, анексію Криму і наше прагнення до свободи, а з іншого — вона так само достеменно знає про українську корупцію, проблеми в українській економіці, слабкість української еліти», — зазначив дипломат.
Через це розмова з міністром Фріланд має бути «дуже чесною, прагматичною і спрямованою в майбутнє». «Це мають бути взаємовигідні відносини двох сильних держав, які базуються на правильних цінностях», — наголосив посол.