Нещодавно в Золотоніській міській школі №3 на Черкащині сталася пригода, яка змусила неабияк сполошитися. Дев’ятикласник Денис перед уроками приніс до школи петарду і в присутності однокласників вирішив продемонструвати, як вона спрацює. Відчинили вікно і хотіли запустити петарду надвір, та вона розірвалася в руках хлопця. Вибух, дим, крик, закривавлені руки хлопця й переляк товаришів… Негайно викликали швидку й доставили потерпілого до лікарні. На щастя, ні сухожилля, ні кістки не були пошкоджені, а лише м’які тканини, тому після кількох днів лікування його виписали.
Щодо того, де цю петарду було придбано, нині триває слідство. Батьки хлопця стверджують, що не мають претензій до продавця і не подаватимуть до суду. Хоча цей випадок неабияк налякав і дітей, і дорослих та є підставою для застережень: із піротехнічними засобами треба поводитися обережно, пам’ятати про небезпеку.
Напередодні зимових канікул рятувальники управління ДСНС України в Черкаській області відвідали навчальні заклади, аби нагадати дітям основні правила безпеки.
Рятувальники Канівського райвідділу управління ДСНС у Черкаській області вирушили у профілактичний рейд містом. Спілкуючись із людьми, працівники ДСНС звернули їхню увагу на заходи безпеки під час використання піротехнічних засобів. Безумовно, ці яскраві видовища дарують людям радість та захоплення, проте варто пам’ятати і про інший бік медалі. Аби не трапилось нічого поганого, треба купувати піротехнічні засоби не на ринках, а лише в магазинах, які мають ліцензію на продаж піротехніки. Перед застосуванням слід обов’язково прочитати інструкцію та переконатися, що термін придатності виробу не вичерпано. Не можна використовувати піротехнічні засоби в закритих приміщеннях. Під час запалювання феєрверків необхідно якнайшвидше відійти на безпечну відстань (30?40 м). Фахівці особливо наголошували: використання піротехнічних виробів дітьми повинно відбуватися лише під наглядом дорослих.
За висновком рятувальників, з усіх видів піротехнічних виробів безпечними для дітей є лише хлопавки та бенгальські свічки, проте і з ними варто бути обережними, і наодинці з такими іграшками дітей краще не залишати.