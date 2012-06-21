Недавня звістка про те, що на річці Сумка в центрі Сум замерзає лебідь, нікого не залишила байдужим. Першими на допомогу птахові прийшли рятувальники, які визволили його з льодового полону і передали до міського центру еколого-натуралістичної творчості молоді. Тут птаха відігріли, нагодували.
Та самостійно рухатися лебідь не міг, бо мав закривавлену кінцівку. Вочевидь, як кажуть місцеві орнітологи, десь необачно заплутався в сітці, і бідолашному довелося позбутися защемленої ноги.
Однак світ не без добрих людей. Як розповів завідувач відділу центру Григорій Кужель, юні природолюби разом із дорослими вирішили виготовити протез: пошили своєрідну панчоху, використавши синтепон та інші матеріали. Спершу лебідь не міг призвичаїтися до обнови, однак із часом почав ходити.
Нині він нічим не вирізняється серед родичів, яких аж п’ять. До слова, останнього привезли цими днями із села Доценківка Лебединського району — лебідь замерзав на місцевому ставку, залишившись наодинці після того, як його зграя полинула в теплі краї. Ось так і живуть у вольєрах лебеді, за якими постійно доглядають. На волю їх не випускають, бо в суворих умовах вони не виживуть.
На місцевій навчальній тваринницькій фермі затишно не тільки їм. Нині в центрі мешкає справжнє пташине братство — лелеки, фазани, голуби, качки, павичі, які, схоже, й не здогадуються, наскільки складно довелося б їм без людської турботи і підтримки.