Сили оборони 16—17 травня здійснили успішні удари по об’єктах поблизу москви, які забезпечують воєнний потенціал росії. Зокрема, уражено московський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальні станції «солнечногорская» і «володарская», а також напівпровідниковий завод «ангстрем» у підмосковному зеленограді. Ці об’єкти — частина критичної інфраструктури, яка працює на забезпечення російської армії, військової логістики та оборонно­промислового комплексу.

Удари по російській економіці, зокрема нафтовій галузі, — частина стратегії оборони України, про яку оголосив міністр оборони Михайло Федоров. Одна з цілей України — позбавити росію економічного ресурсу воювати та зробити продовження війни невигідним для агресора.

У московській області уражено насосну станцію «солнечногорская». Це важливий елемент кільцевого нафтопродуктопроводу навколо москви, її використовують для перекачування, зберігання і відвантаження великих обсягів бензину й дизельного пального, зокрема для потреб російської армії.

Також уражено нафтоперекачувальну станцію «володарская», основну станцію системи магістральних нафтопродуктопроводів, що забезпечує приймання, розподіл і прокачування нафтопродуктів.

Навколо москви проходить кільцевий нафтопродуктопровід завдовжки понад 400 км. Він складається із трьох ліній, якими транспортують бензин, дизельне пальне та авіагас із московського, рязанського та кстовського НПЗ. Окрім ключової станції «володарская», в системі працюють наливні станції, де заправляють бензовози для подальшого доставлення пального.

Ураження цих об’єктів — важливий удар по паливній логістиці та військових спроможностях держави­агресора. Підсумки операції демонструють: у росії більше немає безпечного місця, куди не може долетіти український дрон, повідомляє Міноборони.