В індустріальному парку «Ма’Рижани» на Житомирщині запрацювало найбільше в Україні підприємство з первинної переробки промислових конопель. Компанія «Ма'Рижани Хемп Компані» відновила старий льонозавод і збудувала сучасне виробництво потужністю 14000 тонн на рік. Завод виготовлятиме волокно для європейської текстильної промисловості та внутрішнього ринку. На ознайомчому візиті побувала Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко та заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Розвиток власної переробки — це одне з ключових завдань урядової політики політику «Зроблено в Україні» і частина національної економічної ідеї. Ми маємо змінити структуру економіки з сировинної на високотехнологічну й наростити виробництво товарів із високою доданою вартістю. Тому ми підтримуємо кожне нове виробництво, яке впроваджує сучасні технології. Це крок до відновлення української економіки та її незалежності», — зазначила Юлія Свириденко.

Як розповіли на підприємстві, у 1990-х переробка луб’яних культур в Україні фактично зникла. Разом із нею – і виробництво гребінної пряжі. Це зробило текстильну галузь залежною від імпорту і знизило її конкурентоспроможність.

Щоб змінити ситуацію, у 2023 році «Ма'Рижани Хемп Компані» почала реконструкцію занедбаного льонозаводу, а вже у 2025-му на його місці постало сучасне високотехнологічне виробництво.

У 2024 році компанія засіяла 890 га промислових конопель, у 2025-му — вже 1200 га. Це найбільші площі вирощування конопель у Центральній і Східній Європі.

Що вже зроблено:

Виробничі площі — 10 000 м², складські — 10 800 м².

Повністю завершено будівництво та монтаж обладнання.

Розпочато тестування сировини та виготовлення перших зразків для клієнтів.

«Відновлення первинної переробки конопляної трести є одним із ключових елементів для подальшого відродження промислового коноплярства, яке колись робило Україну потужним гравцем світового текстильного ринку. Наявність власної вітчизняної сировини складно переоцінити — саме вона є основою цінової конкурентоспроможності. До всього, промислові коноплі — це не просто сировина для текстилю, а екологічний і відновлюваний ресурс для десятків інших галузей. І відбудова текстильного ланцюга — лише початок великого індустріального потенціалу, який «Ма'Рижани Хемп Компані» закладає вже сьогодні», — коментує директор компанії Андрій Микитів.

Що вироблятиме завод?

Довге волокно для текстилю та технічних тканин (експорт, з перспективою переробки всередині країни для української fashion-індустрії).

Коротке волокно для паперу, нетканих матеріалів, ізоляції.

Костриця — сировина для біопластику, будматеріалів, підстилок для тварин.

Такий інтегральний підхід дозволяє максимально ефективно використовувати вирощену сировину та випускати продукцію з високою доданою вартістю.

Довідково

«Ма'Рижани Хемп Компані» є учасником Індустріального парку «Ма’Рижани», площею близько 30 гектарів. Метою Індустріального парку є залучення бізнесів, що працюють із продуктами переробки промислових конопель, і створення понад 700 нових робочих місць. Робота парку також стимулюватиме аграріїв до вирощування промислових конопель в Житомирському регіоні та сприятиме розвитку сталої екосистеми промислового коноплярства в Україні.