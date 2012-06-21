Виставка авторського мистецтва «Зроблено з любов’ю» уп’ятнадцяте відбулася в Сєверодонецьку і зібрала 77 аматорів з кількох міст Луганщини. «Це найбільша кількість учасників останнім часом, — каже організатор виставки Лілія Гринько. — Кожен з нас і всі ми разом хочемо подарувати людям сердечне тепло. До того ж люди спочатку просто приходять на виставку подивитися чужі роботи, переймаються творчою атмосферою, починають самі майструвати і нарешті повертаються вже як учасники, котрим є що показати людям».
Сама Лілія Гринько — майстриня плетіння з бісеру. Багато років тому захопилася цим яскравим мистецтвом, потім захотілося передати свої знання та навички дітям, так створила студію в міському палаці культури. Згадує, як на виставку в Сєверодонецьку почали приходити й вимушені переселенці.
«Я захопилася виготовленням кондитерських виробів, коли народився син Максимко, — розповідає колишня луганка Лілія Кириченко, яка продає на виставці вишукані пряники ручної роботи. — У Луганську пекла торти на замовлення. Потім опанувала випічку та прикрашання пряників. Навіть їздила на спеціальні курси в інші міста, платила гроші за науку. Так познайомилася з Наталією Григор’євою. Після відомих подій ми з сім’єю переїхали до Сєверодонецька. І тут на виставці зустрілися з Наталкою! Тепер вирішили об’єднати зусилля: відкрили власний кондитерський кафе-магазин».