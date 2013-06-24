Окрім угрупувань, контрольованих фсб рф та російським головним управлінням генерального штабу збройних сил російської федерації (гу гш зс рф, колишнє гру), Україну також активно атакують так звані «незалежні хактивісти», які виявилися «парасолькою» для контрольованих державою злочинців. Зокрема, це Killnet, NoName057(16), XakNet, Anonymous Russia і Cyber Army of Russia. Ці хакерські групи насправді співпрацюють між собою. Вони атакували ті самі або схожі цілі та перепощували повідомлення одна одної в соцмережах.

Про це йдеться в аналітичному звіті Держспецзв’язку «Російські кібероперації: зміна тактик, цілей і спроможностей хакерських груп уряду рф та контрольованих ним угруповань».

Протягом першої половини 2023 р. зросла кількість інформаційних операцій із кіберскладовою. Ця категорія охоплює широкий спектр дій – від скоординованої нетипової поведінки в соціальних мережах із просуванням наративів, пов’язаних із війною росії проти України, до витоків начебто здобутих хактивістами даних, спрямованих на завдання репутаційної шкоди.

Суб’єкти загрози публікували нібито ексфільтровані дані (серед іншого – і шляхом зламу й витоку) з різних причин:

щоб довести факт заявленого втручання;

щоб завдати шкоди репутації жертви;

щоб вплинути на громадську думку або як зразок більшого масиву даних для продажу.

Нагадаємо, у першому півріччі 2023 року фахівці зафіксували постійну діяльність щонайменше 23 російських кібертерористичних хакерських угруповань. Усі вони переслідують різні цілі, зокрема і воєнні, та атакують як державний, так і приватний сектори.