Українська економіка продовжує демонструвати позитивну динаміку навіть попри несприятливі зовнішні чинники. За попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП в жовтні 2023 року порівняно з торішнім жовтнем становить близько 10,5% [±2%]. У підсумку за січень — жовтень 2023 року зростання економіки оцінюють на рівні 5,5% порівняно з відповідним періодом торік.

«У жовтні зростання ВВП прискорилося до 10,5%. До позитивних чинників, які посприяли зростанню економіки, можна зарахувати високу врожайність у сільському господарстві й сприятливу погоду, яка забезпечила швидкі темпи збирання врожаю. Також позитиву додали стабільна ситуація в енергетиці й робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси. Стримувальними чинниками зростання економіки залишаються значні руйнування інфраструктури та основних фондів, збереження істотних ризиків безпеки, обмеження експортної логістики, повільне відновлення ринку праці, нестача достатнього власного капіталу, а також доступних кредитних коштів. Але загалом позитивні чинники у жовтні переважили баланс впливу на ВВП», — пояснила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, у жовтні найбільш позитивний внесок мала сфера послуг, зокрема сфера державного управління та оборони, фінансування якої пріоритетне під час війни. На другому місці за впливом на зростання економіки була виробнича галузь, яка хоч і зазнала істотних збитків та руйнувань під час війни, проте демонструє стале відновлення.

У промисловості відбувається поступове відновлення темпів виробництва в умовах збільшення сировинної бази сільгоспвиробництва, необхідності поповнення запасів вугілля і газу для проходження зимового періоду, стабільної ситуації в енергетиці та інвестиційного попиту бюджетної галузі.

Позитивно вплинули на галузь будівництва бюджетне фінансування, спрямоване на екстрене відновлення пошкодженої інфраструктури, і проведення капітальної відбудови на визволених територіях. Також краще став працювати ринок первинного житла завдяки реалізації урядової програми «єОселя».