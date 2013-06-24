Українська економіка адаптувалася до форс-мажорних умов господарювання. За оперативною оцінкою Держкомстату, зростання ВВП в ІІ кварталі 2023 року в річному вимірі становило 19,5%. Зростання відбувалося за всіма складовими попиту. У ІІ кварталі цього року індикатор економічних настроїв уперше з ІІ кварталу минулого мав позитивне значення — 9,4%.

«Маємо оптимістичні оцінки зростання економіки у другому кварталі на рівні 19,5%. Це трохи перевищує результати, які ми прогнозували, і свідчить про адаптацію економіки до роботи в умовах війни. Важливо, що позитивні тенденції продемонструвала абсолютна більшість видів господарської діяльності. Ключові чинники, які вплинули на результат, — гнучкість та адаптивність віт чизняного бізнесу, заходи, яких вжив уряд для підтримки бізнесу й економіки, міжнародна допомога партнерів. Наше завдання — закріпити отримані тенденції й рухатися далі в напрямі відновлення та розвитку», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Відновленню внутрішнього попиту сприяло налагодження виробництва, зокрема завдяки програмам підтримки бізнесу з бюджету, і роботи з відновлення виробничих об’єктів та об’єктів інфраструктури, що фінансують із бюджету та коштів, які надали міжнародні партнери.

За розрахунками Мінекономіки на базі інформації Мінфіну, до державного бюджету у ІІ кварталі 2023 року надійшло в 1,8 раза більше міжнародної фінансової допомоги, ніж у ІІ кварталі 2022-го. А капітальні видатки зведеного бюджету зросли у 3,5 раза порівняно з відповідним періодом торік.

Позитивно на зростанні економіки позначилася міжнародна торгівля, яку у ІІ кварталі здійснювали зерновим коридором та новими логістичними шляхами, налагодженими в попередні періоди, повідомляє Міністерство економіки.