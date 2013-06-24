Українська економіка адаптувалася до форс-мажорних умов господарювання. За оперативною оцінкою Держкомстату, зростання ВВП в ІІ кварталі 2023 року у річному вимірі становило 19,5%. При цьому зростання відбувалося за всіма складовими попиту. Також у ІІ кварталі 2023 року індикатор економічних настроїв вперше з ІІ кварталу минулого року мав позитивне значення – 9,4%. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Маємо оптимістичні оцінки зростання економіки у другому кварталі на рівні 19,5%. Це дещо більше прогнозованих нами результатів та свідчить про адаптацію економіки до роботи в умовах війни. Важливо, що позитивні тенденції продемонструвала абсолютна більшість видів господарської діяльності. Ключові чинники, які вплинули на результат – гнучкість та адаптивність вітчизняного бізнесу, заходи, вжиті Урядом з підтримки бізнесу та економіки, міжнародна допомога наших партнерів. Наше завдання – закріпити отримані тенденції та рухатися далі у напрямку відновлення та розвитку», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, відновленню внутрішнього попиту сприяло продовження налагодження виробництва, в тому числі завдяки програмам підтримки бізнесу з бюджету, та роботи з відновлення виробничих об’єктів та об’єктів інфраструктури, що фінансуються з бюджету та коштів, наданих міжнародними партнерами.

Так, за розрахунками Мінекономіки на базі інформації Мінфіну, до Державного бюджету у ІІ кварталі 2023 року надійшло у 1,8 раза більше міжнародної фінансової допомоги, ніж у ІІ кварталі 2022 року. А капітальні видатки Зведеного бюджету зросли у 3,5 раза порівняно з відповідним періодом минулого року.

Також позитивно на зростання економіки вплинула міжнародна торгівля, яка у ІІ кварталі здійснювалася, в тому числі зерновим коридором та новими логістичними шляхами, налагодженими в попередні періоди.