Президент Петро Порошенко учора побував із робочою поїздкою на Донеччині, де в Краматорську провів нараду з військовим керівництвом, присвячену оперативній ситуації в зоні проведення АТО. Він заслухав докладну доповідь про те, що відбувається нині на лінії розмежування, повідомляє департамент прес-служби АП. Втім, глава держави не обмежився лише військовою тематикою. Визволене три роки тому від сепаратистських бандформувань місто живе мирним життям, працює та розвивається, доводячи свою проукраїнську позицію.
Втім, як і вся частина області, що перебуває під контролем української влади. Поблизу нього, у місті Покровськ на Донеччині, під час відкриття загальноосвітньої школи № 9 Президент Петро Порошенко заявив, що Україна, попри російську агресію, крок за кроком продовжуватиме розбудову мирного життя на Донбасі. Відновлюватимуть зруйновану війною інфраструктуру, будуватимуть дороги.
«Лише цього року 800 мільйонів гривень спрямують на дорожнє будівництво, зокрема й через реалізацію президентського експерименту, коли перевиконання митних зборів залишають в області й спрямовують на будівництво доріг, зокрема й зруйнованих війною, та інших об’єктів інфраструктури. Президент також привітав учителів і учнів з дуже важливими кроками, які влада здійснює щодо освітньої реформи. Відповідний закон перебуває у Верховній Раді, й Петро Порошенко сподівається, що найближчим часом його буде проголосовано, повідомляє УНІАН.
«Кардинально підвищуються стандарти навчання, не в останню чергу пріоритетом є підвищення заробітної платні вчителям. Я розглядаю це підвищення не просто як видаткові статті бюджету, а як інвестиції держави в своє майбутнє», — наголосив Президент.