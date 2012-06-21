Упродовж минулого тижня учасників бойових дій побільшало на три десятки. А загалом від початку проведення антитерористичної операції такий статус отримали 205 893 військовослужбовці. Ці дані оприлюднив на брифінгу речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк. Крім того, понад 80 тисяч учасників антитерористичної операції і членів їхніх родин отримали соціальні картки, що дають їм змогу користуватися знижками в торговельних мережах та на АЗС. До кінця року до них додасться ще 20 тисяч.
Інженерно-саперні підрозділи ЗСУ очищують Донбас від вибухонебезпечних предметів. «Упродовж минулого тижня військові сапери в зоні АТО очистили від мін понад 14 га місцевості, знешкодивши 136 вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи ЗСУ знешкодили понад 151 700 мінно-вибухових пристроїв, очистили від вибухонебезпечних предметів 3037 га території Донеччини й Луганщини», — цитує УНІАН слова речника Міноборони.