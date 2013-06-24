Новину повідомив Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Укрінформ. «Бажаю, щоб це рішення, яке має життєво важливе значення для безперебійної роботи глобальних ланцюгів постачання продовольства і особливо для полегшення доступу до зерна країн, які його потребують, було корисним для всіх сторін», — написав він.

У тексті вказано, що було домовлено про продовження чинності угоди ще на два місяці завдяки зусиллям Туреччини, підтримці російської та внеску української сторони. «Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення виконання всіх умов угоди та її продовження в наступному періоді», — запевнив Ердоган і повідомив, що російська сторона пообіцяла не перешкоджати заходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у коментарі зробив наголос на певних аспектах: «Ми вдячні партнерам за непохитну та цілеспрямовану позицію в тому, що угода має працювати надалі на умовах, які підписали всі сторони. Зернова ініціатива діє, оскільки пролонгована в березні строком на 120 днів, до 18 липня. На сьогодні на потреби світу вже відправлено 30,4 мільйона тонн агропродукції.

Із середини квітня росія безпідставно почала обмежувати роботу ініціативи, а із травня фактично заблокувала її, відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який іде на завантаження до українських портів. Майже 70 суден зараз очікують в територіальних водах Туреччини, 90% — це ті, хто готовий доставляти світу продукцію наших аграріїв.

Ми підтримуємо продовження ініціативи, але наголошуємо, що вона має працювати ефективно. Для цього потрібно усунути проблеми, які вже кілька місяців поспіль створює росія. Сподіваємося, що наші партнери докладуть усіх зусиль, щоб угода почала повноцінно працювати на продовольчу безпеку світу, а росія врешті припинить використовувати їжу як зброю та для шантажу».