Чергова зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» у форматі відеоконференції запланована вже на сьогодні, 13 листопада. Українська делегація сподівається на активізацію роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ), зокрема передбачається обговорення Плану дій, який запропонований саме українською стороною. І найголовніше очікування – проведення вже до кінця цього року зустрічі на вищому рівні в «нормандському форматі».

Та чи варто сподіватися на довгоочікуваний поступ вперед, чи Кремль і далі уникатиме конструктиву та водити манівцями учасників переговорного процесу?

На жаль, досвід спонукає до думки, що Росія принципово не зацікавлена в проведенні саміту лідерів Нормандського формату. І тому під великим сумнівом бажання та налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт на Донбасі, адже впродовж більше чотирьох місяців політичні аспекти врегулювання конфлікту, включаючи завдання, визначені лідерами «нормандської четвірки» під час саміту 9 грудня 2019 року, просто уникаються та ігноруються.

Натомість офіційний Київ вже представив п'ять головних пунктів Плану дій з врегулювання питання Донбасу, які повністю відповідають нормам міжнародного права. Пропозиції українська делегація надала в ОБСЄ та представникам російської делегації для розгляду радниками «нормандської четвірки». Основними пунктами цього Плану визначено:

♦ виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою РФ низки рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

♦ відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

♦ збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1500 осіб);

♦ підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ) лише при виконанні цих умов.

Натомість Росія затягує увесь переговорний процес у глухий кут, постійно блокуючи роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Через такі дії неможливо домогтися виконання жодного пункту Мінських угод. Зрозуміло, що Кремль не планує виводити свої війська з Донбасу, а буде діяти за відпрацьованим сценарієм Придністров'я, Абхазії, Південної Осетії, а тепер вже і вже Нагірного Карабаху.

Припинення вогню на Донбасі не вигідно Путіну з абсолютно простої причини, адже це позбавить його важливого важеля впливу на Україну. Очільник Кремля спонукає Україну перетнути «червоні лінії» і тоді, як наслідок, можливі омріяні прямі переговори Києва з російськими маріонетками з Донецька і Луганська, підконтрольні вибори під прикриттям автоматів російських окупаційних військ і повернення контролю над кордоном лише після таких виборів. Тому політичний шантаж Кремля триває і усі його дії відверто демонструють небажання проведення саміту на найвищому рівні, а, отже, і досягнення миру на Донбасі.

Олекса ВЕРНИГОРА

для «Урядового кур’єра»