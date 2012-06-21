Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Подібні романи бувають різними. І хоч знавці стверджують, що вдалі продовження взаємин – рідкісні, проте у нас якраз такий випадок – зі щасливим продовженням. А почалося все, як розповіли у пресслужбі ГУ Національної поліції в Черкаській області, ще вісім років тому. Юлія, перекваліфікувавшись із дипломованого банкіра у правоохоронця, третій рік освоювала премудрощі поліцейської служби в обласному управлінні. Андрій, який уже мав на той час чималий досвід роботи, міг багато чого корисного розповісти симпатичній дівчині, якій так личила форма з погонами.
Кажуть, це було кохання з першого погляду. А хтось уважає, що їхні долі міцно зцементувала спільна справа. У всякому разі запрошені на весілля колеги, окрім квітів та інших весільних подарунків, презентували Юлії ще й кітель із капітанськими погонами. Сьогодні обидва майори поліції — Юлія і Андрій Кондратенки – працюють в управлінні інформаційно-аналітичної підтримки ГУНПв Черкаській області. І працюють плідно, роблячи щоденну й нібито не зовсім помітну, але дуже необхідну справу – разом із усім колективом управління ефективно забезпечують безперебійну роботу усього Головного управління. Серед завдань служби – і коректна безперебійна робота серверної техніки регіонального рівня та своєчасне оброблення інформації.
У сімʼї майорів ще п’ять років тому народилися доньки-близнята – Анна й Арина. Дівчатка ростуть кмітливими й життєрадісними. У родині, незважаючи на постійну зайнятість тата й мами, завжди панує обстановка затишку, тепла й любові. Для своїх веселих донечок мама й тато завжди знаходять час – разом відпочивають, мандрують, вигадують різні ігри. І не дивно, що у міському параді дитячих візочків завдяки креативному підходу родина Кондратенків не раз здобувала перемогу.
Отож, що б там хто не говорив, службові романи, при всьому їхньому різноманітті та непрогнозованості, бувають вельми вдалими, переростають у щасливий шлюб. Побажаймо ж цій родині великого взаєморозуміння, багато радості й світлих перспектив.