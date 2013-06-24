Український бізнес показав настільки велику адаптивність, що падіння ВВП за підсумками року складе 32%, а не 50%, як прогнозувалось після початку повномасштабного вторгнення. Про це зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час прямого ефіру програми «Сніданок з 1+1», 27 грудня, Урядовий портал.

«За результатами 2022 року ми маємо набагато більш оптимістичні прогнози падіння економіки, ніж передбачалось в кінці лютого – не більше 32%. Український бізнес проявив значну гнучкість та витривалість, а нашим завданням як Уряду було підтримати його – кредитуванням, грантовими програмами на започаткування власної справи, а також підтримкою безробітних. На наступний рік Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%, адже ми впевнені, це буде рік перемоги», - відмітила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем’єр-міністр підкреслила, що зростання української економіки також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету. Враховуючи фактор війни, руйнування підприємств, виїзд частини працездатних українців за кордон Україні все одно вдається забезпечувати 50% надходжень до бюджету власними зусиллями. Інші 50% – допомога міжнародних партнерів.

На сьогодні є багато українців, які пристосувалися до реалій війни, навчаються новим професіям, відкривають бізнес, створюють нові робочі місця. Також, згідно з опитуваннями, багато українців, які через бойові дії виїхали за кордон, планують повернутися та долучитися до відновлення країни.

«Яке в нас завдання по безробітних? Перш за все, перенавчити їх. В центрах зайнятості нові професії опанувало вже 45 тис. людей. Друге - це «Армія відновлення» – люди, які зайняті від центрів зайнятості в областях на суспільно корисних роботах та отримують за це заробітну плату. Третій аспект – це люди, які мають підприємницькі здібності і хочуть започатковувати бізнес навіть під час війни. Уряд їм в цьому допомагає грантовою підтримкою», - зауважила Юлія Свириденко.

Так, за програмою єРобота перераховано вже понад 837,5 млн грн на користь 1119 успішних заявників за всіма програмами сукупно. Всього Уряд виділив 2,2 млрд і решту коштів буде невдовзі перераховано переможцям за всіма програмами, а таких в Україні більше 3,5 тис. заявників.