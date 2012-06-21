На базі оздоровчого табору «Горизонт» у Гадяцькому районі Полтавської області вдруге за рік відбулась обласна військово-патріотична гра «Петлюрівський вишкіл», у якій взяли участь 18 команд. Школярі змагалися в конкурсах строю та пісні, військово-історичному, вогневої підготовки, метанні навчальної гранати, наданні першої допомоги з евакуацією, подоланні смуги перешкод. У командах по десять осіб: двоє керівників і вісім учнів до 16 років, з яких не менше як дві дівчини.
За словами директора Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Станіслава Комісара, всі учасники продемонстрували гарні результати і довели, що наполеглива підготовка та багатотижневі тренування не були даремними. Членам журі нелегко було визначити переможців — команди протягом усіх змагань змагалися майже на рівних. Почесне третє місце посіла команда «Сіроманці» Вовчицького ліцею імені В. Ф. Мицика Лубенської райради, «срібло» — у команди «Характерники» Зіньківської спеціалізованої школи. А переможцями патріотичної гри «Петлюрівський вишкіл» стала команда «Соколята» Миргородської спецшколи №5.
Найкращих відзначили грамотами департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, призами і грошовими винагородами: 3000 гривень — за I місце, 2000 — за II, 1000 — за III місце.