Процедуру ратифікації угоди про зону вільної торгівлі з Україною завершили першого дня літа в Канаді. «Після згоди Палати громад і Сенату генерал-губернатор Канади скріпив своїм підписом угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. З урахуванням ратифікації напередодні нідерландським Сенатом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС це рішення має більш ніж символічне значення», — так відреагував на цю подію на своїй сторінці у Facebook Президент Петро Порошенко.
І Канада, і Нідерланди фактично синхронно зробили рішучий крок на шляху до формування трикутника вільної торгівлі Україна — Канада — ЄС. Після завершення всіх формальних процедур цей трикутник об’єднає три регіони на двох континентах на основі спільної відданості ліберальним цінностям та ідеям, вказав на перспективу Петро Порошенко.
«Для України ці рішення — свідчення результативності проведених нами реформ. Це найкращий стимул посилювати динаміку внутрішніх перетворень. А для наших міжнародних партнерів — потужний сигнал щодо змін в Україні та відкрите запрошення до взаємовигідної співпраці в інтересах миру, стабільності та безпеки», — заявив глава держави.
Повноцінної роботи зони вільної торгівлі, повідомила торговий представник України Наталія Микольська, сторони очікують у серпні. «Це означає, що вже зовсім скоро українські виробники отримають додаткові можливості, такі, як ставка мита 0 для 98% товарів українського походження. Тому робитимемо все, щоб фінальні процедури відбулись якомога швидше і з серпня цього року угода набула чинності», — прокоментувала Наталія Микольська.
Відділ новин «Урядового кур’єра»