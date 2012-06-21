Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Школярка Маргарита Євменчук із села Деренковець Корсунь-Шевченківського району на Черкащині понад усе любить бандуру. Гра на цьому інструменті — для неї велике задоволення. Різні мелодії самі просяться під чутливі пальці юної музикантки. З вивченням основ музичної грамоти та композиторської творчості, якою оволодіває в місцевій музичній школі, почала записувати власні твори, удосконалювати їх.

Особливе натхнення викликають у дівчинки християнські пісні. Слухаючи їх, вона створює й свої мелодії. У свої 11 років вона вже написала 13 духовних музичних творів для бандури. З ними несла служіння в церквах Житомирщини, Рівненщини та Черкащини. Також твори Маргарити високо оцінили на конкурсах в Італії, Туреччині, Франції, Чехії та Словаччині.

Творчість школярки недавно визнано національним досягненням. Як повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, це вже другий національний рекорд, встановлений Маргаритою. Перший був у дев’ять років. Тоді дівчинка стала рекордсменкою як наймолодша композиторка України.

Учитель музичного мистецтва Григорій Гонтар, який працює з Маргаритою, вважає, що на музичному поприщі її чекає велике майбутнє.