Дводоларові монети з'явилися в Канаді в 1996 році. Їх називають Туні. Назву вони отримали вслід за луні - однодоларовою монетою, на якій зображена гагара, яка в англійській мові називається loon. За словами представників Королівського канадського монетного двору, новий Туні – це перша в світі неколекційна кольорова монета з двох металів.
Святкування на честь 150-річчя Канади почнуться 1 липня, і саме до цієї дати приурочено випуск Туні. Канадцям рекомендують зберегти нові монети на честь пам'ятної події. «Як і інші канадці, працівники Монетного двору в День Канади збираються віддати данину всьому, що робить нашу країну великою, – говорить Сандра Ханінгтон, глава Королівського канадського монетного двору. – З часом ювілейні монети стануть постійним нагадуванням про ці чудові дні, так що шукайте їх і зберігайте у себе, щоб наступні покоління теж могли помилуватися ними».
У 2017 році Монетний двір випустив п'ять пам'ятних монет, кожну з яких оформляли жителі Канади, які перемогли в національному конкурсі. Туні, яка світиться, придумав Тімоті Хсіао з Річмонда в Британській Колумбії. Дизайн отримав назву «Танець духів».
До Дня Канади по всій країні йде підготовка до святкових заходів. Однак туристи вже могли оцінити спеціальні акції, які підготували для них до 150-річчя Канади. Так, вхід в усі національні парки країни в ювілейний рік зробили безкоштовним, а в квітні і травні мандрівники-одинаки могли покататися через Скелясті гори на знаменитому поїзді Rocky Moutaineer зі знижкою. Завдяки всім цим бонусам портал Lonely Planet визнав Канаду найкращим туристичним напрямком 2017 року.