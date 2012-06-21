Національний банк України з 25 липня 2017 року ввів в обіг дві пам'ятні монети: "Колесо життя" і "85 років Київській області".

Про це повідомив НБУ.

Монета "Колесо життя "номіналом 10 грн, масою 31,1 г, діаметром 38,6 мм. Зроблена зі срібла 925 проби.

На аверсі – дорога, яка символізує шлях до світла. На реверсі – стилізоване колесо.

Монета "85 років Київській області" номіналом 5 грн, масою 9,4 г, діаметром 28 мм. Зроблена з недорогоцінних металів.

На аверсі – фрагмент дендропарку Олександрія (Біла Церква), Вознесенський собор (Переяслав-Хмельницький), літак Ан-225 Мрія, трипільська кераміка і колосся. На реверсі – герб області.