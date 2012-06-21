На марках будуть зображені інопланетяни і роботи-дроїди із знаменитої кінострічки. Філателісти зможуть придбати «портрети» Чубакки, Маз Канати, верховного лідера Першого ордена Сноука, роботів ВВ-8, R2-D2, C-3PO і K-2 SO.
Марки створені британським художником Малкольмом Твіном (Malcolm Tween), який спробував передати характер героїв. Так, на зображеннях дроїдів деякі елементи промальовані флуоресцентними чорнилом, які стають помітні під впливом ультрафіолету.
Фанати саги вже можуть зробити попереднє замовлення колекційних марок на сайті поштової служби, а з 12 жовтня марки будуть доступні в поштових відділеннях по всій Великобританії.