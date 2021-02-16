ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування

щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів)

для віконних та балконних дверних блоків

походженням з Турецької Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.

Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 15.02.2021 № АД-476/2021/4411-03, згідно з яким вирішила продовжити до 18 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки, що було порушене згідно з рішенням Комісії від 21.02.2020 № АД-439/2020/4411-03.

Рішення Комісії від 15.02.2021 № АД-476/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі